Игорь Руденя в День российского студенчества встретился с активистами тверских вузов на новой образовательной площадке

25 января, в День российского студенчества, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с активом студентов тверских вузов. В общении приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская, директор Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы имени Е. А. Лурье ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Встреча прошла на площадке нового информационно-библиотечного центра ТвГУ, созданного при поддержке Правительства Тверской области. Здесь создан многофункциональный информационно-образовательный и социокультурный центр. Он включает в себя библиотечный сектор – зал редких книг и абонемент открытого доступа, а также выставочные пространства, музыкальную гостиную, коворкинг, лекционные залы и другие зоны для совместной работы ученых, представителей власти и бизнеса, молодых специалистов и студентов. Здесь же создан Центр поддержки и развития творчества с виртуальным концертным залом.

В Тверской области сейчас насчитывается порядка 50 тысяч студентов вузов и колледжей. Открывая встречу, Игорь Руденя подчеркнул – это важнейший кадровый потенциал региона.

«Мы стремимся к развитию страны при участии своих кадров, своих людей, которые мыслят, развивают, двигают вперёд не только прогресс, но и страну, города, регионы, отрасли», – сказал Губернатор.

В ближайшие годы за счет реализации инвестиционных проектов в регионе планируется создать более 15 тысяч современных рабочих мест.

Отвечая на вопрос студентки ТвГУ Кристины Небываловой о том, куда пойти молодому специалисту, Игорь Руденя акцентировал – в регионе сегодня осваиваются новые направления, по которым востребованы кадры. Развивается кластер машиностроения, в том числе Тверской вагоностроительный завод. Компания «Орион» реализует крупный инвестпроект в пищевой промышленности. Также в регионе развиваются металлообработка, рынок стройматериалов, лесопереработка, дорожное строительство. Большая потребность в специалистах в сферах здравоохранения, пассажирских перевозок и многих других.

Расширяются возможности вузов в части исследовательской работы. В 2020 году учреждены и впервые вручены региональные премии для исследователей, молодых ученых, аспирантов и студентов за выдающиеся достижения в научной сфере и технике.

Петр Кучеренко поблагодарил Губернатора за создание нового общественного пространства, которое поможет студентам, в том числе найти себя в самых разных сферах, востребованных в регионе.

«Здесь найдут применение таланты и способности всех, кто учится в тверских вузах», – сказал заместитель Министра.

Студенты не только задавали гостям вопросы, но и выдвигали свои инициативы. В том числе по созданию исследовательского центра для студентов и аспирантов, который мог бы стать связующим звеном между «Кванториумом», где школьники приобщаются к науке, и Центром «Мой бизнес», помогающим предпринимателям воплотить в жизнь свои стартапы. Игорь Руденя поддержал идею и сообщил, что ее практическая реализация начнется уже в этом году.

В Верхневолжье также будет создан первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив. Главной задачей центра станет популяризация и информирование жителей Тверской области о волонтёрстве и его востребованных направлениях.

Игорь Руденя и Петр Кучеренко приняли приглашение студентов принять участие в торжественном открытии Всероссийского поискового форума «Территория действия: Вахта памяти», который состоится в 2021 году в Ржевском районе. А также обсудили со студентами развитие IT -технологий, поделились своими студенческими воспоминаниями, говорили о важности вакцинации против коронавирусной инфекции.

Речь шла и о поддержке молодых семей. Сейчас молодым родителям предоставляется более 20 различных мер. С 2020 года расширены возможности для семей с детьми, приобретающих жилье в ипотеку, усилена помощь будущим мамам. Заявлено строительство в Верхневолжье новых детских садов, школ и поликлиник.

Пресс-служба Правительства Тверской области