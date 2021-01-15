В 2021 году в Тверской области пройдёт Всероссийский поисковый форум «Территория действия: Вахта памяти»

Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко приняли приглашение студентов принять участие в торжественном открытии Всероссийского поискового форума «Территория действия: Вахта памяти», который состоится в 2021 году в Ржевском районе. Разговор о форуме зашел на встрече главы региона со студентами тверских вузов в День российского студенчества 25 января.

Всероссийский поисковый форум «Территория действия: Вахта памяти» впервые проводился в прошлом году в Ржевском районе, участниками стали порядка 300 человек. Организатором форума выступает Волонтерская Рота для привлечения молодёжи к поисковой деятельности.

«Вахта Памяти – наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. Это огромная работа по увековечению памяти павших воинов. Дорогого стоит, что сегодня молодёжь продолжает это великое дело, передавая тем самым из поколения в поколение дух великой страны и великого народа», - отметил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области оказывает ежегодную финансовую поддержку по организации поисковых работ в рамках Вахты Памяти. В 2020 году на эти цели было направлено 6,5 млн рублей.

Один из проектов – Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» Российского военно-исторического общества. В 2020 году она проводилась вблизи Ржеского мемориала Советскому солдату и объединила около 500 поисковиков из 53 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. Были обнаружены останки более 704 красноармейцев, установлено 12 имён. За время работы экспедиции расположение лагеря посетили более 1000 детей и взрослых в составе различных групп и экскурсионных маршрутов.

Встреча Игоря Рудени и заместителя Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко со студентами организована на площадке нового образовательного пространства – информационно-библиотечного центра ТвГУ, созданного при поддержке Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области