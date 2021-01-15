В Тверской области появится региональный ресурсный центр добровольчества

В 2021 году в Верхневолжье будет создан первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив. Об этом 25 января заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече со студенческим активом тверских ВУЗов. Главной задачей центра станет популяризация и информирование жителей Тверской области о волонтёрстве и его востребованных направлениях.

«В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, для волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны», – отметил Губернатор.

На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение конференции «Лучшие добровольческие практики» и фестиваля благотворительности и волонтёрства «Площадь добра».

Региональный ресурсный центр появится в регионе благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

С 2019 года в Тверской области действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он занимается обучением волонтеров-спасателей массовых мероприятий, а также проводит мероприятия по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.

Встреча Игоря Рудени со студентами организована на площадке нового образовательного пространства – информационно-библиотечного центра ТвГУ, созданного при поддержке Правительства Тверской области. Участие в общении также принял заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Перед встречей Губернатор и замминистра осмотрели помещения центра. Здесь создано многофункциональное информационно-образовательное и социокультурное пространство, выходящее за границы библиотечной специализации. Центр включает в себя зал редких книг и абонемент открытого доступа, выставочные помещения, музыкальную гостиную, лекционные, актовые залы и другие зоны для работы ученых, молодых специалистов и студентов. Также здесь создан Центр поддержки и развития творчества с виртуальным концертным залом.

Пресс-служба Правительства Тверской области