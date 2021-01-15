Игорь Руденя на встрече со студентами поддержал создание в Тверской области исследовательского центра для молодых ученых

В Тверской области планируют создать центр, объединяющих молодых исследователей, людей, увлекающихся наукой, студентов, аспирантов, ученых для совместной научной деятельности. Инициативу о его создании поддержал Губернатор Игорь Руденя на встрече со студентами тверских вузов в День российского студенчества 25 января.

«В этом году планируем начать работу по созданию центра для студентов, аспирантов – всех, кто хотел бы участвовать в развитии экономики региона и страны», – сказал Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области создан технопарк «Кванториум» – для дополнительного образования школьников по инженерно-техническому направлению в Твери. Для реализации бизнес-проектов – Центр «Мой бизнес».

Исследовательский центр для студентов и аспирантов может стать связующим звеном между «Кванториумом», где школьники приобщаются к науке и Центром «Мой бизнес», помогающим предпринимателям воплотить в жизнь свои стартапы.

В 2021 году в Тверской области заявлено сразу несколько крупных проектов, в том числе в образовании. Благодаря федеральной поддержке планируется построить шесть новых детских садов и школу, продолжить создание центров «Точка роста» и цифрового образования детей «IT-куб».

Встреча Игоря Рудени со студентами организована на площадке нового образовательного пространства – информационно-библиотечного центра ТвГУ, созданного при поддержке Правительства Тверской области. Участие в общении также принял заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Перед встречей Губернатор и замминистра осмотрели помещения центра. Здесь создано многофункциональное информационно-образовательное и социокультурное пространство, выходящее за границы библиотечной специализации. Центр включает в себя зал редких книг и абонемент открытого доступа, выставочные помещения, музыкальную гостиную, лекционные, актовые залы и другие зоны для работы ученых, молодых специалистов и студентов. Также здесь создан Центр поддержки и развития творчества с виртуальным концертным залом.

Пресс-служба Правительства Тверской области