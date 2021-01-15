Министерство демографической и социальной политики Тверской области напоминает, где и как получить или продлить удостоверение многодетной семьи

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Многодетной семьей в Тверской области считается семья, в которой воспитываются трое и более рожденных или усыновленных детей в возрасте до 18 лет.
Статус многодетной семьи не присваивается автоматически при рождении третьего ребенка. Он подтверждается удостоверением, которое оформляется по заявлению одного из родителей.
Оформить документ, подтверждающий статус семьи, в которой трое и более детей, может один из родителей или представитель, подав заявление в любой МФЦ.
Родитель, желающий получить удостоверение в обязательном порядке должен представить:
-заявление;
- копии документов, удостоверяющих личность родителей;
- фотографии родителей (3х4 см);
- копию судебного акта об усыновлении (при наличии).
В заявлении о выдаче удостоверения заявитель указывает сведения о лицах, совместно зарегистрированных с ним по месту его жительства.
Продление срока действия Удостоверения осуществляется в случае рождения, усыновления ребенка (на период нахождения в составе семьи трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет).
В Тверской области статус многодетных присвоен более 12 800 семьям.
Напомним, статус многодетной семьи в Тверской области дает право на получение материнского (семейного) капитала, освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Большие семьи также пользуются льготой по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. Детям (ученикам 1-5 классов) из многодетных семей предоставляется школьная форма. Семьи, в которых воспитываются 5 и более несовершеннолетних детей могут получить сертификат на 1 млн. рублей на приобретение автомобиля (при соблюдении ряда условий). В Твери многодетные семьи имеют право на бесплатные парковочные места.
Министерство демографической и семейной политики Тверской области