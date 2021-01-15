Министерство демографической и социальной политики Тверской области напоминает, где и как получить или продлить удостоверение многодетной семьи

Многодетной семьей в Тверской области считается семья, в которой воспитываются трое и более рожденных или усыновленных детей в возрасте до 18 лет.

Статус многодетной семьи не присваивается автоматически при рождении третьего ребенка. Он подтверждается удостоверением, которое оформляется по заявлению одного из родителей.

Оформить документ, подтверждающий статус семьи, в которой трое и более детей, может один из родителей или представитель, подав заявление в любой МФЦ.

Родитель, желающий получить удостоверение в обязательном порядке должен представить:

-заявление;

- копии документов, удостоверяющих личность родителей;

- фотографии родителей (3х4 см);

- копию судебного акта об усыновлении (при наличии).

В заявлении о выдаче удостоверения заявитель указывает сведения о лицах, совместно зарегистрированных с ним по месту его жительства.

Продление срока действия Удостоверения осуществляется в случае рождения, усыновления ребенка (на период нахождения в составе семьи трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет).

В Тверской области статус многодетных присвоен более 12 800 семьям.

Напомним, статус многодетной семьи в Тверской области дает право на получение материнского (семейного) капитала, освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Большие семьи также пользуются льготой по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. Детям (ученикам 1-5 классов) из многодетных семей предоставляется школьная форма. Семьи, в которых воспитываются 5 и более несовершеннолетних детей могут получить сертификат на 1 млн. рублей на приобретение автомобиля (при соблюдении ряда условий). В Твери многодетные семьи имеют право на бесплатные парковочные места.

Министерство демографической и семейной политики Тверской области