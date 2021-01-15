25 января Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам проведения ремонта в учреждениях образования и многоквартирных домах, электроснабжения в ряде муниципалитетов Верхневолжья.

Также было рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались здравоохранения, в том числе оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, содержания дорог на территории региона и других значимых вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области