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25 января Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.
На совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам проведения ремонта в учреждениях образования и многоквартирных домах, электроснабжения в ряде муниципалитетов Верхневолжья.
Также было рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались здравоохранения, в том числе оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, содержания дорог на территории региона и других значимых вопросов.
Пресс-служба Правительства Тверской области