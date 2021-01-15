В Тверской области проходят праздничные мероприятия ко Дню российского студенчества

25 января - День российского студенчества. Православная Церковь в этот день чтит память святой мученицы Татианы, которая уже два с половиной столетия является покровительницей студентов России. В честь праздника в регионе проходит ряд мероприятий.

«К этому празднику причастен каждый, кто учится или учился, преподавал и делился мудростью профессиональных знаний. В Тверской области работают современные высшие и средние специальные учебные заведения, реализуется множество образовательных и инновационных программ, организована практика на ведущих предприятиях и в организациях региона. Правительство Тверской области поддерживает талантливую молодежь и создает все условия для того, чтобы молодые специалисты жили, работали и творили, воплощая самые смелые проекты на тверской земле», - отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении с Днём российского студенчества.

25 января в Верхневолжье состоятся «Студенческие игры 2021 онлайн». Для участия в квесте необходимо собрать команду (до 5 человек). Время и место проведения - 16.00, социальная сеть «ВКонтакте».

Также сегодня в технопарке «Кванториум» состоится очный этап «Патриотического хакатона». Заочный этап проводился с 19 по 24 января на интернет ресурсе cyberlife69.ru. Конкурсная работа хакатона представляет собой создание приложения с функцией дополненной реальности. Сформированы 4 команды по 3 человека (программист С#, 3D дизайнер, дизайнер приложений). Сегодня командам предстоит защитить свои проекты.

Кроме того, праздничные мероприятия проходят в муниципалитетах. Так, в Кашине это студенческий праздник «Твой день, прекрасная Татьяна», в Лихославле - танцевальный флешмоб в городском саду «Антистрессия», в Бежецке состоится награждение самых активных студентов, на площадках колледжей Калязина пройдёт фото-флешмоб, спортивные состязания среди студентов и другое.

Специальный подарок для обладательниц имени Татьяна и представителей студенчества приготовил Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке. Праздничные мероприятия будут проходить на нескольких площадках в течение всей недели.

27 января в «Музейных рядах» пройдёт мемориальный вечер «Жизнь моя – память о чуде», посвященный члену Союза писателей России, поэтессе друга музея Татьяне Павловне Большаковой. Прозвучат авторские стихи, воспоминания друзей и коллег.

28 января в «Гостинице Пожарских» состоится бал «Путешествие по странам и континентам. Танцы народов мира». В программе: мастер-класс от клуба исторического танца, танцевальное путешествие.

30 января Этнографический центр ВИЭМ подготовил для гостей интерактивную программу «Татьянины посиделки» и мастер-класс от Алены Андреевой «Весьегонские короушки».

Пресс-служба Правительства Тверской области