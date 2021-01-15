В Тверской области закреплен правовой статус Корпуса общественных наблюдателей Российского Союза Молодежи

25 января 2021 года состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством образования Тверской области, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» и Тверской областной общественной организацией «Российский союз молодежи».

Цель соглашения-создание максимально комфортных условий для реализации и раскрытия механизма общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации на территории Тверской области.

Проект «Корпус общественных наблюдателей» реализуется РСМ совместно с Роспотребнадзором с 2014 года для обеспечения честной, справедливой и объективной итоговой аттестации школьников. В Тверской области проект стартовал в 2015 году. В этом году мониторинг проведения государственной итоговой аттестации получил официальных статус.

В ближайшее время будет сформирован состав Корпуса общественных наблюдателей ТООО «РСМ», кандидаты из числа студентов ТвГУ и ТвГТУ пройдут обучение и получат аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, также начнет работу ситуационно-информационный центр ТООО «РСМ» с целью онлайн-наблюдения за процедурой проведения ГИА.

Общественное наблюдение и общественный контроль имеют высокую социальную значимость, и наличие общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации позволяет обеспечить прозрачность экзаменационной кампании, честность и объективность её проведения.

Министерство образования Тверской области