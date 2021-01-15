В Бежецке Тверской области отреставрировали здание городского училища XIX века, где учился известный писатель Вячеслав Шишков

В Бежецке Тверской области отреставрировали «Здание городского училища, XIX века» – объект культурного наследия федерального значения. В 1882-1888 годах здесь учился известный писатель Вячеслав Яковлевич Шишков, уроженец бежецкого края, автор романа «Угрюм-река», повести «Странники» и других произведений.

В Тверской области уделяется большое внимание сохранению историко-культурного наследия Верхневолжья.

«Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений – это не просто инвестиции. Культура – это возможность передачи истории будущим поколения, возможность всестороннего развития общества», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году за счет средств областного бюджета была разработана проектная документация для реставрации исторического здания. В течение двух лет отремонтированы фасады, внутренние помещения, интерьеры, установлены новые оконные и дверные блоки, проведены работы по внутренним и наружным инженерным сетям, благоустройству территории. Планируется дальнейшая музеефикация культурного объекта.

Здание по ул. Большая, 63 в Бежецке было построено в начале XIX века специально для размещения там городского училища. Это полукаменное сооружение с кирпичным первым этажом и деревянным, обшитым тесом вторым этажом, в цоколе использованы валуны. Здание является примером строения периода эклектики в традициях позднего классицизма.

В настоящее время в здании располагается Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей. Он основан в 1918 году Николаем Сверчковым, племянником поэта Николая Гумилева. Официально открыт в статусе государственного музея 5 октября 1973 года, в дни празднования 100-летия со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова.

Пресс-служба Правительства Тверской области