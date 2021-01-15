Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 799 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 252 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 517 250, в том числе за последние сутки их проведено 1992.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 27 870 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3569 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
502 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8907
Конаковский район 2045
Вышневолоцкий городской округ 1606
Ржев 1523
Торжок 1312
Кимры 1195
Калининский район 1102
Бологовский район 827
Лихославльский район 658
Осташковский городской округ 622
Старицкий район 561
Нелидовский городской округ 560
Бежецкий район 562
Торопецкий район 538
Калязинский район 520
Кашинский городской округ 504
Андреапольский муниципальный округ 438
Максатихинский район 425
Торжокский район 349
Весьегонский муниципальный округ 321
Спировский район 296
Кувшиновский район 284
Зубцовский район 274
Западнодвинский муниципальный округ 268
Оленинский муниципальный округ 240
Селижаровский муниципальный округ 220
Рамешковский район 218
Ржевский район 211
Кимрский район 181
Фировский район 147
Кесовогорский район 131
Лесной муниципальный округ 121
ЗАТО Озёрный 120
Краснохолмский муниципальный округ 113
Бельский район 114
Жарковский район 87
Пеновский муниципальный округ 75
Сонковский район 70
Молоковский район 59
Сандовский муниципальный округ 46
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области