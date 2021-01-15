Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 799 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 252 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 517 250, в том числе за последние сутки их проведено 1992.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 27 870 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3569 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

502 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8907

Конаковский район 2045

Вышневолоцкий городской округ 1606

Ржев 1523

Торжок 1312

Кимры 1195

Калининский район 1102

Бологовский район 827

Лихославльский район 658

Осташковский городской округ 622

Старицкий район 561

Нелидовский городской округ 560

Бежецкий район 562

Торопецкий район 538

Калязинский район 520

Кашинский городской округ 504

Андреапольский муниципальный округ 438

Максатихинский район 425

Торжокский район 349

Весьегонский муниципальный округ 321

Спировский район 296

Кувшиновский район 284

Зубцовский район 274

Западнодвинский муниципальный округ 268

Оленинский муниципальный округ 240

Селижаровский муниципальный округ 220

Рамешковский район 218

Ржевский район 211

Кимрский район 181

Фировский район 147

Кесовогорский район 131

Лесной муниципальный округ 121

ЗАТО Озёрный 120

Краснохолмский муниципальный округ 113

Бельский район 114

Жарковский район 87

Пеновский муниципальный округ 75

Сонковский район 70

Молоковский район 59

Сандовский муниципальный округ 46

Удомельский городской округ 20



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области