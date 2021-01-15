Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем российского студенчества

25 января отмечается День российского студенчества. Русская Православная Церковь в этот день чтит память святой мученицы Татианы, которая уже два с половиной столетия является покровительницей студентов России. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«К этому празднику причастен каждый, кто учится или учился, преподавал и делился мудростью профессиональных знаний, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – В Тверской области работают современные высшие и средние специальные учебные заведения, реализуется множество образовательных и инновационных программ, организована практика на ведущих предприятиях и в организациях региона. Правительство Тверской области поддерживает талантливую молодежь и создает все условия для того, чтобы молодые специалисты жили, работали и творили, воплощая самые смелые проекты на тверской земле».

Сейчас в Тверской области действует восемь федеральных государственных организаций высшего образования, в том числе три филиала. В вузах учатся свыше 24 тысяч студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры. Обучение ведется по направлениям «Математические и естественные науки», «Инженерное дело», «Здравоохранение», «Сельское хозяйство», «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура» и другим.

Система среднего профессионального образования региона представлена многопрофильными колледжами – всего это 48 учреждений, где учатся более 24 тысяч студентов.

В системе профобразования реализуется 55 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 87 программ подготовки специалистов среднего звена.

Пресс-служба Правительства Тверской области