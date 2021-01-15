В Тверской области пройдет акция «Блокадный хлеб»

27 января в Верхневолжье пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню воинской славы России – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участие примут школьники и студенты, добровольческие и военно-патриотические объединения, юнармейцы, кадеты, военнослужащие.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные акции вносят большой вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые хранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Во время акции состоится раздача волонтерами кусочков «блокадного хлеба», информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, будет организована зона для подписания открыток ветеранам блокадного Ленинграда, во всех школах Верхневолжья состоится Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и другие мероприятия, приуроченные к дате.

Обязательным условием участия является публикация в социальных сетях фотографий и видеороликов с официальным хэштегом #Блокадныйхлеб69.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефонам отдела патриотического воспитания ГБУ «Областной молодежный центр» – (4822) 33-06-97, 8-910-640-02-62 или в группе социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/smenaplus_69.

Пресс-служба Правительства Тверской области