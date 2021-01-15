В Твери откроется выставка, посвященная Армии России

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С 29 января по 28 февраля 2021 года в Тверском городском музейно-выставочном центре будет работать выставка, посвященная Российской Армии. Экспозиция приурочена к Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
Это первая персональная выставка члена союза художников России Вячеслава Потогина. На ней будет представлено около 30 живописных работ, посвященных Армии России.
Сам автор с 2017 года работает в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Все его картины посвящены теме патриотизма. В 2012-2015 годах он обучался в батально-исторической мастерской под руководством профессора Н.Н. Соломина. В работах Вячеслава Потогина можно встретить и бравых офицеров, и мальчишек, мечтающих стать героями, и военную технику разных эпох.
Выставка будет работать по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54. Телефон для справок: 33-13-08, 34-48-52, e-mail: tgmvc.tver@gmail.com, сайт mvc-tver.ru.
Всем посетителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и других мер профилактики коронавирусной инфекции.
Пресс-служба Правительства Тверской области