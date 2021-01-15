Молодежи Тверской области предлагают научиться улучшать жизнь в малых городах Верхневолжья

Стартовала регистрация на участие в проекте по поддержке малых городов России «Пространство развития» Российского союза молодежи. Молодые люди из малых городов и поселений страны смогут получить необходимые знания и навыки для разработки и реализации своих социально значимых инициатив.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По итогам конкурсного отбора 85 команд будут приглашены на Окружную образовательную Школу, где участники сформируют идеи собственных инициатив, пройдут обучение проектной деятельности, научатся искать ресурсы и партнеров проекта. В этом году региональные этапы проекта охватят 20 регионов всех федеральных округов.

После обучения команды смогут реализовать разработанные проекты, которые помогут внести вклад в развитие своих населенных пунктов.

Самыми популярными темами социальных проектов, которые реализуют участники «Пространства развития» являются: работа с людьми с ограниченными возможностями, благоустройство территорий муниципалитетов, популяризация здорового образа жизни, формирование экологической культуры, развитие неформального образования и другое.

Подать заявку на участие могут проектные команды, состоящие из 4 человек в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в малых городах и поселениях с численностью не более 50 000 жителей. Кроме того, у участников должен быть опыт реализации социально-значимых проектов в своем муниципальном образовании.

Заявку можно подать до 8 февраля, пройдя по ссылке https://spaceruy.bitrix24.site/. Участие в конкурсном отборе является бесплатным.

Пресс-служба Правительства Тверской области