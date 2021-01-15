Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 547 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 326 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 515 258, в том числе за последние сутки их проведено 1061.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 27 662 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3613 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
502 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8834
Конаковский район 2031
Вышневолоцкий городской округ 1591
Ржев 1516
Торжок 1308
Кимры 1185
Калининский район 1091
Бологовский район 815
Лихославльский район 653
Осташковский городской округ 622
Старицкий район 559
Нелидовский городской округ 559
Бежецкий район 555
Торопецкий район 538
Калязинский район 515
Кашинский городской округ 496
Андреапольский муниципальный округ 438
Максатихинский район 421
Торжокский район 348
Весьегонский муниципальный округ 313
Спировский район 296
Кувшиновский район 281
Зубцовский район 273
Западнодвинский муниципальный округ 266
Оленинский муниципальный округ 240
Селижаровский муниципальный округ 219
Рамешковский район 217
Ржевский район 209
Кимрский район 177
Фировский район 145
Кесовогорский район 131
Лесной муниципальный округ 121
ЗАТО Озёрный 119
Краснохолмский муниципальный округ 113
Бельский район 112
Жарковский район 87
Пеновский муниципальный округ 75
Сонковский район 70
Молоковский район 59
Сандовский муниципальный округ 44
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области