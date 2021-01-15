Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 547 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 326 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 515 258, в том числе за последние сутки их проведено 1061.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 27 662 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3613 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

502 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8834

Конаковский район 2031

Вышневолоцкий городской округ 1591

Ржев 1516

Торжок 1308

Кимры 1185

Калининский район 1091

Бологовский район 815

Лихославльский район 653

Осташковский городской округ 622

Старицкий район 559

Нелидовский городской округ 559

Бежецкий район 555

Торопецкий район 538

Калязинский район 515

Кашинский городской округ 496

Андреапольский муниципальный округ 438

Максатихинский район 421

Торжокский район 348

Весьегонский муниципальный округ 313

Спировский район 296

Кувшиновский район 281

Зубцовский район 273

Западнодвинский муниципальный округ 266

Оленинский муниципальный округ 240

Селижаровский муниципальный округ 219

Рамешковский район 217

Ржевский район 209

Кимрский район 177

Фировский район 145

Кесовогорский район 131

Лесной муниципальный округ 121

ЗАТО Озёрный 119

Краснохолмский муниципальный округ 113

Бельский район 112

Жарковский район 87

Пеновский муниципальный округ 75

Сонковский район 70

Молоковский район 59

Сандовский муниципальный округ 44

Удомельский городской округ 20

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области