На виртуальной выставке Музея Победы лучших елочных игрушек представлены работы из Тверской области





Онлайн-выставку лучших работ участников конкурса «Операция «Новогодняя игрушка» разместил на своем сайте Музей Победы. На ней представлены, в том числе игрушки из Тверской области. Конкурс организован Красногорским филиалом Музея Победы. Всего было прислано свыше 1500 работ. В конкурсе участвовали семьи с детьми, коллективы детских садов, школ и колледжей.

В цифровую экспозицию вошло около 500 новогодних игрушек, которые были присланы на конкурс почти из 60 российских регионов – от Карелии до Приморского края. На виртуальной выставке можно увидеть елочные украшения, подобные тем, что делали в военную пору. Также участники конкурса смастерили игрушки, посвященные 75-летию Победы – из бумаги, ткани, глины, дерева.

Среди поделок – новогодние персонажи, герои войны, боевая техника. Саша Смирнова из Торжка представила на конкурс пулю противотанкового ружья Симонова, изготовленную из дерева. А Варя Смирнова из Твери – куклу «Наденька».

77 игрушек стали победителями творческого состязания в семи номинациях. Также принято решение сделать еще одну номинацию – «Приз зрительских симпатий». Интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся поделку до 31 января 2021 года.

Работы можно посмотреть по ссылке https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/operation-christmas-toy/

Пресс-служба Правительства Тверской области