В Тверской области усилят кадрами службу «122» и диспетчерский центр скорой помощи

Усиление кадрами ситуационного центра «122» и единого диспетчерского центра, пополнение автопарка скорых в муниципалитетах – эти и другие вопросы обсуждались на совещании о работе скорой медицинской помощи в Тверской области, которое 22 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«Службу 122 нужно и далее развивать как многофункциональный центр медицинской направленности», – подчеркнул Игорь Руденя.

Круглосуточная работа «горячей» линии на номере 122 организована в Тверской области с 7 декабря 2020 года. Здесь ведется прием обращений граждан по вопросам здравоохранения, врачебные консультации, запись на вакцинацию от COVID-19. Сейчас почти половина обращений от жителей региона, которые звонят на 122, касаются вакцинации от коронавируса.

Игорь Руденя отметил одну из ключевых задач – докомплектовать центр специалистами нужного профиля.

Также на совещании проанализирована работа службы скорой помощи в текущих условиях, время доезда бригад по обращениям граждан, организация работы Единого диспетчерского центра. ЕДЦ также планируется усилить специалистами в часы пиковой нагрузки.

Единый диспетчерский центр создан на базе Тверской станции скорой медицинской помощи. 2 января 2021 года с работой центра ознакомились Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Губернатор Игорь Руденя.

Помимо специалистов для приема вызовов по телефонам 103 и 112 в ЕДЦ работают врачи-консультанты, диспетчеры отдела медицинской эвакуации.

Кроме того, на совещании рассмотрены предложения о распределении автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта в муниципальные образования региона.

В декабре 2020 года 22 новые машины скорой помощи марок «Ford» и «УАЗ» переданы в 15 муниципалитетов Тверской области. В общей сложности автопарк службы скорой помощи Тверской области в 2020 году пополнили 43 новых автомобиля.

Пресс-служба Правительства Тверской области