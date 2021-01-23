В Тверской области пройдет семинар, посвященный маркетингу в медицине

26 января в центре поддержки предпринимательства пройдет первый в этом году образовательный семинар «Маркетинг в медицине». Слушателей научат рассчитывать маркетинговый бюджет, оптимизировать сайт и продвигать свой бренд в социальных сетях.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На семинаре выступят известные спикеры – специалист маркетингового сервиса «Колибри» Юлия Гер, пиар-менеджер генетической лаборатории «МедикалГеномикс» Алёна Савельева,руководитель маркетингового агентства «Лайф Медиа» Алексей Кенда и другие. Они расскажут об исследованиях и отчётах в медицине, о том, как рассчитывать маркетинговый бюджет и отслеживать эффективность рекламных материалов, а также как создать эффективный сайт и начать продвижение медицинских организаций в социальных сетях.

«Сейчас клиенты практически всех сфер перешли в интернет, и медицина – не исключение. Вопрос только в том, насколько та или иная компания представлена в интернете. Сегодня это важно для того, чтобы успешно конкурировать с коллегами», –считает Алексей Кенда.

Бесплатный семинар начнется 26 января в 15:00 в центре «Мой бизнес» на проспекте Победы, 14. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://mybusiness69.ru/events/2405/.

Пресс-служба Правительства Тверской области