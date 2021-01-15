Водители ООО «Верхневолжское АТП» приняли участие в Кубке Твери и Чемпионате Тверской области по мини-футболу

В Тверской области продолжаются матчи Кубка Твери по мини-футболку и регионального Чемпионата по мини-футболу. В играх приняла участие команда ООО «Верхневолжское АТП».

В рамках Кубка Твери команда Верхневолжского АТП выиграла у «Атланта ТвГУ» со счетом 8:3. На Чемпионате Тверской области футболисты АТП провели встречу с командами «Волочанин-2» и «Торжок» и одержали победу в игре с «Торжком» со счётом 4:2.

Компания «Верхневолжское АТП» организовала свою футбольную команду в конце сентября 2020 года. Ее участники проводят тренировки еженедельно по субботам. Первый матч команды в рамках кубка Твери по мини-футболу состоялся 10 декабря 2020 года. Тогда ООО «Верхневолжское АТП» одержало верх над командой из Торжка со счетом 5:2.

Сотрудники компании в 2020-м также приняли участие в благотворительном забеге массового полумарафона «Забег. РФ». Всего в забеге участвовали 13 водителей общественного транспорта. Два водителя, братья Наботовы, заняли 1 и 2 место в благотворительном забеге на 1520 метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области