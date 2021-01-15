В Тверской области утверждены границы еще 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения

В Тверской области продолжается работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На заседании Президиума Правительства региона, которое 22 января провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены границы15ООПТ регионального значения. Они имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Утверждены границыгосударственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 37 тыс. га. Это государственные природные заказникии памятники природы, расположенные в Андреапольском, Весьегонском, Лесном муниципальных округах, Конаковском районе.

Там запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет обеспечить проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в таких местах природоохранного законодательства.

В Тверской области расположено 2 особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад), 3 ООПТ местного значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области