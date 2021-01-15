В Тверской области в 2021 году увеличен размер ежемесячной выплаты на первого ребенка

С января 2018 года по инициативе Президента Владимира Путина российские семьи, где родился первый ребенок, получают ежемесячную денежную помощь. В Тверской области с начала действия этой меры выплата назначена на 8 153 первенца. Размер пособия в Тверской области вырос до 11 893,59 рубля, в 2020-м он составлял 11 399,09 рубля.

«Демография – это наш безусловный приоритет, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Перечень мер поддержки семей с детьми в Тверской области состоит из около 100 различных позиций. Порядка 40 мер – прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей».

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Она назначается на срок до достижения ребенком возраста трех лет.

Право на получение финансовой поддержки возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации.

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-хкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В 2020 году родителям первых детей перечислено в целом свыше 938 млн рублей.

Семьи Верхневолжья помимо ежемесячных выплат при рождении первенца получают также финансовую поддержку при появлении третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, региональный маткапитал. Оказывается помощь молодым семьям в погашении ипотеки, беременным женщинам, ряд мер введен для многодетных родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области