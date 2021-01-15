В Тверской области определены победители журналистского конкурса «Грани»

По мнению Губернатора Игоря Рудени, конкурс является одним из стимулов для активного участия журналистов в жизни Тверской области.

«Оперативно освещая события, вы помогаете читателям, зрителям, слушателям разобраться в большом потоке новостей, мнений и оценок, выступаете инициаторами важных проектов, объединяющих людей», - отметил глава региона в своем поздравлении с Днем российской печати.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 463 работы.В этом году были изменены условия конкурса, что позволило лучше учитывать специфику разных видов СМИ в каждой номинации. Премии присуждены отдельно журналистам печатных СМИ, телеканалов, радио, интернет-сайтов.

При оценке работ учитывалась полнота раскрытия темы, новизна и оригинальность подачи материала, композиционное решение, открытость, объективность и ряд других критериев.

Почетная награда в номинации «За верность профессии» была присуждена заместителю начальника службы информационных программ ГТКР «Тверь»Марине Филимоновой.

Гран-при конкурса удостоен творческий коллектив портала Tverigrad.ru за проект «TVERTEAM. История успеха». Награда присуждена одному из самых ярких авторов проекта – заместителю главного редактора портала Твериград» Алексею Косорукову.

Высшая награда конкурса в профессиональной номинации «Репортаж» присвоена главному редактору газеты «Московский комсомолец в Твери» Игорю Докучаеву, директору сайта «Афанасий-бизнес онлайн» Ольге Бахтиловой, корреспонденту телеканала «Тверской проспект» Роману Быкову, а также главному редактору радиоканала «Солло» Елене Серяковой.

Победителями в номинации «Видеосюжет» стали оператор ГТКР «Тверь» Алексей Шевченко и специальный корреспондент «Тверского областного портала (ТОП)» Александр Федоров.

В номинации «Фоторепортаж» лучшими названы корреспондент газеты «Дни Озерного» Мария Лаптева и заместитель главного редактораинформационного портала Tverigrad.ru Павел Макаров.

Победителями в номинации «Дизайн» признаны директор телеканала «Наше Нелидово» Елена Морозова, главный редактор «Удомельской газеты» Татьяна Галахова и оператор РИА «Верхневолжье» Илья Харитонов.

В этом году учреждены награды за специальные проекты. Первыми победителями в номинации «Лучший социальный проект» сталиглавный редактор радио «Комсомольская правда» Игорь Аксёнов, корреспондент газеты «Сонковский вестник» Марина Энгельгардт и генеральный директор телеканала «Форвард ТВ»» Ольга Комелова.

В номинации «Спасибо», доктор!» победителями сталиначальник службы информационных программ ГТРК «Тверь» Эльшан Курбанов, шеф-редактор видеостудии «Тверского областного портала (ТОП)» Руслан Попов, а также заведующая корреспондентским отделом газеты «Дни Озерного» Анастасия Иванова. В номинации «75-летие Великой Победы» – шеф-редактор еженедельника «Аргументы и Факты в Твери» Елена Семко, главный эксперт РИА «Верхневолжье» Дарья Лаврикова, корреспондент сайта и газеты «Комсомольская правда – Тверь» Александр Жмулин.

Лучшие материалы на тему «Семья»представили заведующая отделомгазеты «Мой край» Ирина Виноградова, заместитель редактора еженедельника «Аргументы и Факты в Твери» Екатерина Евсеева, корреспондент газеты «Спировские известия» Мария Судина. На тему «Верхневолжье – территория развития»– главный редактор газеты «Вперед» Надежда Кудрявцева, корреспондент газеты «Авангард» Татьяна Киселева и главный редактор газеты «Новоторжский вестник» Людмила Спиридонова. В номинации «Моя малая Родина» – главный редактор газеты «Бежецкая жизнь» Ирина Ширманова, корреспондент телеканала «Юран» Ксения Скобелева, главный редактор газеты «Коммунар» Наталья Тинта.

В номинации «Люди земли Тверской» лучшими признаны работы корреспондента газеты «Вышневолоцкая правда» Людмилы Власовой, редакторамедиахолдинга «Оазис» НатальиНосковой и заведующей отделом информации газеты «Родная земля»Натальи Сусловой.

Пресс-служба Правительства Тверской области