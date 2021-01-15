В Тверской области отправили на переработку очередную партию «добрых» крышечек - почти 15 кг

В офисах регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» в 26 муниципалитетах Тверской области продолжается сбор «добрых» крышечек. На этой неделе сотрудники предприятия отвезли на Тверской завод вторичных полимеров очередную партию сырья – почти 15 кг крышек.

Внедрение раздельного сбора отходов и в целом современной системы обращения с ТКО проводится в Тверской области в рамках национального проекта «Экология». По мнению Губернатора Игоря Рудени, важно также заниматься экологическим просвещением детей, начиная с самого младшего возраста.

Сдавая крышечки на переработку, жители региона сокращают количество захораниваемого мусора. Кроме того, становятся участниками благотворительной акции – за сырье, поступившее к переработчикам в рамках движения «Добрые крышечки», деньги перечисляются в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на приобретение реабилитационной техники для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Акция «Добрые крышечки» стартовала в стране в декабре 2016 года. В июне 2018 года к ней присоединилась Тверская область.

Всего по итогам федеральной акции завершено уже 40 сборов для детей. Было собрано 330 тонн крышек – более 7,6 млн рублей. Среди получателей помощи в декабре 2019 года был ребёнок из Старицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области