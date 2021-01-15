Управленцев Тверской области обучают эффективной реализации национальных проектов

В 2020 году более 1100 сотрудников сферы государственного и муниципального управления получили дополнительное профессиональное образование. Работа по профессиональному развитию проводится в Правительстве Тверской области на постоянной основе.

«Специалисты всех уровней, отвечающие за хозяйственные, экономические, политические процессы в Тверской области, обязательно должны обучаться, повышать свою квалификацию. Все наши процессы имеют одну цель – достижение результатов по национальным проектам, обозначенным в указе Президента России Владимира Путина», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Обучение проходят государственные и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений.

В первую очередь, обучение направлено на повышение эффективности реализации национальных проектов. В числе ключевых – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура» «Малое и среднее предпринимательство», «Образование», «Экология».

Руководители органов местного самоуправления в рамках обучающего курса разработали проекты социальной, культурной и туристической направленности для реализации в Вышневолоцком городском округе, Конаковском, Калининском, Лихославльском районах и в Кашине.

Тверская область стала первым субъектом Российской Федерации, который реализует программу профессиональной переподготовки «Master of Public Administration – Мастер государственного управления» для руководителей высшего звена. Практика организации обучения управленцев в формате стратегических сессий и с использованием технологий видеоконференцсвязи продолжится и в этом году.

В рамках заключенного Соглашения с Фондом развития городов, учрежденным государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», в этом году впервые организовано обучение команды, управляющей проектами развития города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области