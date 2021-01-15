На выставке в Тверском краеведческом музее представят письменный стол М.Е. Салтыкова-Щедрина и другие раритетные экспонаты

27 января, в день рождения писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, в отреставрированном здании Тверского краеведческого музея откроется первая выставка – «От благодарных потомков». Она посвящена 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. В экспозицию вошли экспонаты, поступившие в музей из семьи Салтыковых в разные годы. В том числе раритетные – письменный стол Михаила Евграфовича из имения Витинево и чашка с блюдцем – дар сына писателя Константина Михайловича Салтыкова.

На выставке можно будет увидеть предметы, которые уже были показаны в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, и те, что не вошли в постоянную экспозицию и хранились в фондах.

Формирование коллекции, посвященной писателю, шло на протяжении 40 лет. Первые мемориальные предметы попали в фонды музея в 1970-е годы. Большой вклад в формирование коллекции внес Владимир Николаевич Депарма – правнук Дмитрия Евграфовича, старшего брата Салтыкова-Щедрина. В музей были предоставлены документы и гравюра XVIII века, рисунки братьев Салтыковых первой трети XIX века. Софья Алексеевна Унковская, дочь друга и соратника Салтыкова-Щедрина Алексея Николаевича Унковского, подарила музею два веера, колокольчик для вызова слуг и складной атлас.

Большой вклад в формирование коллекции внесла правнучатая племянница Салтыкова-Щедрина Тамара Владимировна Лебедева, которая передала в музей предметы, долгое время хранившиеся в семье младшего брата писателя Ильи Евграфовича. Это был альбом с фотографиями, дамские аксессуары, предметы дворянского быта, мебель.

Так, на выставке можно будет увидеть каминные часы из семьи Салтыковых. Они сделаны во Франции по каталогу известной парижской часовой мастерской Бурдена, поставщика двора императора Наполеона III. Часы были изготовлены на заказ по случаю торжественного события в семье Салтыковых.

Открытие выставки состоится 27 января 2021 года в 15:00 по адресу ул. Советская, д 5. Посетить ее можно будет до 1 марта 2021 года. Режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Посещение возможно по предварительной записи только в составе группы до 15 человек. Участникам напоминают о необходимости соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности, в том числе использовать защитные маски.

Запись на экскурсию ведется по телефонам 8 (4822) 34- 83-39, +7 (904) 004-96-46.

Пресс-служба Правительства Тверской области