25 января – День российского студенчества

Уважаемые жители Верхневолжья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества, к которому причастен каждый, кто учится или учился, преподавал и делился мудростью профессиональных знаний.

Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святой мученицы Татианы, которая уже два с половиной столетия является покровительницей студентов России.

В Тверской области работают современные высшие и средние специальные учебные заведения, реализуется множество образовательных и инновационных программ, организована практика на ведущих предприятиях и в организациях региона. Это позволяет каждому молодому человеку получить востребованную профессию и реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Правительство Тверской области поддерживает талантливую молодежь и создает все условия для того, чтобы молодые специалисты жили, работали и творили, воплощая самые смелые проекты на тверской земле.

Желаю каждому из вас сохранить в себе созидательную энергию молодости, быть верным студенческому братству и выбранной профессии, трудиться на благо нашего края и всей России. С праздником!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые студенты Конаковского района!

Примите искренние поздравления с праздником – Днём российского студенчества!

Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное креативное мышление нужны современному обществу. Именно на вас мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучное будущее Конаковского района. Поэтому искренне надеемся, что те ребята, кто сегодня получает высшее и среднее профессиональное образование в различных учебных учреждениях, после получения дипломов вернутся квалифицированными специалистами на свою малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможности.

Пусть каждый новый день будет полон радости, улыбок родных и близких. Благополучия и счастья вам!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района

Д.Е.Щурин.