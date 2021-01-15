В КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На этой неделе все православные верующие отмечали праздник Крещения Господня. Во всех храмах прошли службы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня в Нило-Столобенской пустыни в Осташкове вместе с другими прихожанами.

По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби – считается, что крещенская вода обладает целебной силой. В муниципальных образованиях Тверской области заранее были определены места проведения купаний. В том числе такие места были и в Конаковском районе. А начиная с полуночи и весь вторник в храмах Конаковского района совершалось водосвятие, и сотни прихожан стремились пополнить свои запасы «святой воды», соблюдая порядок в организованных очередях.

В городе Конаково «иордань» была оборудована на лодочной станции на ул. Гагарина. Традиционно было оборудовано место для купаний близ храма Рождества Богородицы в селе Городня. Также такие места были оборудованы в районе комплекса «Завидово» (филиал Глав УпДК при МИД России) на реке Волге и в поселке Козлово на Фланденском пруду.

(О том, как проходили крещенские купания в г. Конаково, читайте на 8-й стр.).

В преддверии праздника региональные власти поставили перед оперативными службами и органами местного самоуправления задачу обеспечить безопасность людей во время крещенских купаний. По всей области у купелей было организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, здравоохранения, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества.

В Конаковском районе накануне состоялось совещание силовых структур под председательством главы района Олега ЛОБАНОВСКОГО, на котором были определены места купаний и меры по обеспечению безопасности при их проведении. Безопасность обеспечивалась совместными усилиями МЧC, медиков, органов правопорядка и Роспотребнадзора при взаимодействии с местными муниципалитетами. Были организованы пункты обогрева с горячим чаем, дежурили врачи «скорой помощи», сотрудники МЧС и правопорядка. За все это им огромное спасибо!