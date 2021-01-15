ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Сообщение об ошибке

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posted by Максим Малахов on пт, 01/22/2021 - 09:02

22 - 24 января (пятница-воскресенье)
- Этап Кубка России по сноукайтингу. Конаково, Ривер Клаб. 
 

23 января (суббота)
- «Освобождение пространств». Рок-проект «Мы» при участии группы «Третья грань». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. 
 

24 января (воскресенье)
- Спектакль театральной студии «Брависсимо»  «Верните бабушку». ГДК им. Воровского, начало в 14.00. Вход платный.
- Гурман-встреча «Путешествуем вместе». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный.

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