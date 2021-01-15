ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

22 - 24 января (пятница-воскресенье)

- Этап Кубка России по сноукайтингу. Конаково, Ривер Клаб.



23 января (суббота)

- «Освобождение пространств». Рок-проект «Мы» при участии группы «Третья грань». ГДК им. Воровского, начало в 18.00.



24 января (воскресенье)

- Спектакль театральной студии «Брависсимо» «Верните бабушку». ГДК им. Воровского, начало в 14.00. Вход платный.

- Гурман-встреча «Путешествуем вместе». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход свободный.