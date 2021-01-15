МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ГОТОВНОСТЬ К РЕМОНТУ ДОРОГ

В рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы Конаковский район участвует в трех направлениях по софинансированию - это капитальный ремонт улично-дорожной сети; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В программу по капитальному ремонту улично-дорожной сети на 2021 год вошли 6 поселений:

1. Городское поселение поселок Радченко - ремонт улично-дорожной сети на территории МО «Городское поселение поселок Радченко», пгт. Радченко в новый район.

2. Городское поселение поселок Новозавидовский - ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская, пгт. Новозавидовский. Второй этап.

3. Городское поселение поселок Редкино - ремонт улицы Ленинградская в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Ремонт улицы Геофизиков в поселке городского типа Редкино в Конаковском районе Тверской области.

4. Первомайское сельское поселение - ремонт автомобильной дороги в поселке 1 Мая деревни Поповское Конаковского района Тверской области

5. Городское поселение город Конаково - ремонт автомобильной дороги ул.Баскакова от ул. Энергетиков - ул. Учебная, д. 21 - ул. Старопочтовая с пересечением с ул. Свободы - ул. Район завода - пересечение с ул. Строителей («Олимп»).

6. Дмитровогорское сельское поселение - ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №4а до ул. Кимрская) в селе Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области. Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьный проезд (от ул. Центральная до ул. Почтовая) в селе Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области.

В программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2021 год вошли 3 поселения:

1. Городское поселение поселок Козлово - ремонт дворовой территории по ул. Дачная, д. №№ 8а, 10а, 12а, 14а.

2. Первомайское сельское поселение - поселок 1 Мая, ул. Кооперативная, д.4.

3. Городское поселение поселок Радченко - ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт. Радченко, д. № 11 городское поселение поселок Радченко. Ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт. Радченко, д. № 12 городское поселение поселок Радченко. Ремонт проезда к дворовой территории МКД пгт. Радченко д. № 13 городское поселение поселок Радченко.

В программу мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2021 год вошли 3 поселения:

1. Городское поселение поселок Новозавидовский - БДД пгт.Новозавидовский.

2. Дмитровогорское сельское поселение - БДД СП Дмитровогорское.

3. Городское поселение город Конаково - БДД гп г.Конаково.

Порядок разработки, реализацию и оценку эффективности государственной программы Тверской области обсудили на очередном совещании в администрации Конаковского района. Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что главная задача - повысить безопасность на дорогах. Кроме того, необходимо ответственно подойти к проведению торгов, своевременность и четкий алгоритм действий в этом вопросе позволят подрядчикам без промедлений с наступлением благоприятного температурного режима выполнить работы качественно и своевременно.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЕЛЕНИЕ

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

О реализации в Конаковском районе мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

Региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда» в Тверской области с 2019 по 2024 год предусмотрено расселение не менее 4752 человек из 84,4 тыс. кв. м аварийного жилья.

В Конаковском районе по данному проекту в городском поселении поселок Редкино в рамках первого этапа в 2019 году расселено 14 человек в 4 жилых помещениях общей площадью 214,8 квадратных метров. В 2020 году расселены 15 человек в 6 жилых помещениях общей площадью 279,1 квадратных метров.

В городском поселении город Конаково в 2020 году приобретено 13 жилых помещений, из них в рамках первого этапа - 12 жилых помещений общей площадью 673,1 квадратных метров, из которых расселены 28 человек в 9 жилых помещений общей площадью 505 квадратных метров. Дополнительно расселен 1 человек путем выплаты выкупной стоимости в жилое помещение площадью 48 квадратных метров. В рамках второго этапа приобретено 3 жилых помещения общей площадью 190 квадратных метров, из них расселен один человек в помещение площадью 46,4 квадратных метров.

Узнать о сроках и порядке расселения из аварийных домов в Тверской области в сети интернет: https://www.reformagkh.ru/relocation

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиалогических правил в образовательных учреждениях Конаковского района в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 стал темой очередного совещания в администрации Конаковского района.

Особый порядок организации образовательного процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции регулируется рядом нормативно-правовых актов, в числе которых «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.), постановления губернатора Тверской области И.М.Рудени, рекомендации Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Для обеспечения этих правил и требований на средства муниципального бюджета Конаковского района в 2020 году приобретены дезинфицирующие средства, санитайзеры, 215 рециркуляторов воздуха и термометры - на общую сумму 3 850 000 рублей. Еще 602 рециркулятора для обеспечения безопасных условий в образовательных учреждений получено по распоряжению правительства Тверской области, 76 - для детских школ искусств. Обеспечено их размещение в каждом учебном кабинете учреждений: в школах, детских садах, детских школах искусств и учреждениях дополнительного образования.

Управление образования администрации Конаковского района ведет ежедневный мониторинг заболеваемости сотрудников и детей, выносит на обсуждение муниципального штаба по профилактике коронавирусной инфекции комиссионные решения по закрытию отдельных классов и групп на карантин, а также проводит масштабную информационно-просветительскую работу среди педагогов, детей и их родителей о мерах профилактики.

Специалистами управления образования проводится проверка соблюдения профилактических мероприятий в школах Конаковского района. В рамках ревизионной работы в сентябре 2020 года контроль прошли 5 школ города Конаково, в ноябре 2020 года - 13 школ Конаковского района, в январе 2021 года проверки продолжены: из запланированных 13 осуществлено две.

Во всех школах соблюдается комплекс профилактических мероприятий в соответствии с приказом по образовательному учреждению: предусмотрено несколько входов в учреждение для учащихся; проводится ежедневный «утренний фильтр» с использованием бесконтактных термометров; при входе в здание, в санузлах, учебных кабинетах, в столовой установлены дозаторы с антисептическим средством; составлено расписание уроков так, чтобы не было пересечения потоков обучающихся; за каждым классом закреплено учебное помещение; исключено проведение массовых мероприятий; составлен график посещения столовой; обеспечивается обеззараживание посуды в столовой; обеззараживание поверхностей и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание учебных помещений; еженедельная генеральная уборка; обеззараживание воздуха в помещениях.

В ходе совещания отмечена необходимость своевременного пополнения запасов дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Глава Конаковского района Олег Лобановский подчеркнул, что только соблюдая все необходимые правила, можно сделать образовательный процесс безопасным.

ПО НЕВЕДОМЫМ ДОРОЖКАМ

В Конаковском районе наградили победителей муниципального конкурса «Лучший экскурсионный маршрут», организатором которого выступила администрация Конаковского района.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе на 2018-2022 годы» с 30 октября по 27 ноября в трех номинациях: «Экскурсия по городу Конаково», «По местам боевой славы», «Современный маршрут». Участники конкурса – ученики 7-11 классов, представители бизнеса, жители Конаковского района.

Цель конкурса – привлечение молодежи к изучению историко-культурного и природного наследия родного края, расширение видов экскурсионных услуг для жителей и гостей Конаковского района, создание новых туристских продуктов.

Присланные на конкурс идеи оценивались в зависимости от оригинальности, новизны, удобства и безопасности маршрута с точки зрения передвижения.

Всего в конкурсе приняли участие четыре работы. Евгения Бережанская, ученица гимназии № 5, подготовила работу «Большое маленькое Конаково» (руководитель Марина Николаевна Никулина), Полина Алутина, ученица МБОУ СОШ № 7 города Конаково представила работу «Путь памяти» (руководитель Ольга Львовна Агапова), Элина Бородина, ученица МБОУ СОШ № 3 города Конаково подала на конкурс сразу две работы - пешеходную экскурсию по городу Конаково и современный маршрут «Hoteladventures».

Оценивала работы конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты отдела инвестиций и туризма, культуры, управления образования администрации Конаковского района, туроператоры. Председатель комиссии - заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев.

По условиям конкурса после подачи пакета документов и его рассмотрения участникам необходимо было «защитить» свой проект, отправившись в виртуальное путешествие по туристическим объектам Конаковского района. У членов комиссии была возможность увидеть самые красивые места города Конаково и Конаковского района, еще лучше узнать историю и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Конкуренция была напряженной, и комиссии было непросто выявить победителей. Каждый проект имел свою изюминку и заслуживал призового места. В итоге комиссия определила победителями следующие маршруты: первое место занял проект «Путь памяти» в номинации «По местам боевой славы». Автор проекта Полина Алутина и руководитель Ольга Агапова предложили в своем проекте совершить автопробег по местам боевой славы и братским захоронениям города Конаково и Конаковского района калининского направления.

В номинации «Современный маршрут» победил проект «Hoteladventures». Автор проекта - Элина Бородина. В проекте автор предложила экскурсию по пяти отелям, расположенным в Конаковском районе, с развлекательной программой «Отдых на каждый день» с посещением гольф-клуба, музея наличников, рыбалкой, баней, мастер-классом по управлению байдаркой.

В номинации «Экскурсия по городу Конаково» первое место занял проект «Большое маленькое Конаково», выполненный Евгенией Бережанской, руководитель Марина Никулина. Экскурсия предполагает автобусную и пешеходную прогулку по городу Конаково с посещением краеведческого музея и обзором набережной реки Волги.

Второе место у проекта «Пешеходная экскурсия по городу Конаково». Автор проекта - Элина Бородина. Элина создала QR-коды, которые позволяют увидеть старинные фотографии самых узнаваемых исторических мест: фаянсовой фабрики, православной церкви села Кузнецово, электротеатра «Синематограф», рек города Конаково.

По итогам конкурса будет сформирована база экскурсионных маршрутов, создающих положительный имидж и туристскую привлекательность Конаковского района.

Подготовила Ирина РЕТЬЯКОВА