СТАТИСТИКА ЗАГС

Новорожденных в прошлом году

меньше почти вдвое

Все мы знаем, каким тяжёлым для многих стал 2020 год, всё это отразилось и на статистике. Начало 2021 года – время подводить итоги 2020-го. Первым делом наш корреспондент отправилась в отдел загс администрации Конаковского района Тверской области, где регистрируются все акты: от рождения человека до его смерти.

Цифры, которые сообщила нам заведующая отделом загс Наталья Викторовна Семёнова, не радужные. Если в 2019 году в Конаковском районе родилось 459 детей, то в 2020-м – только 192 малыша. Усыновлять детей тоже стали меньше, в 2019 в Конаковском районе усыновили 13 детей, а в 2020-м – 9.

По обычаю, наш корреспондент узнала, какие имена давали новорождённым в нашем районе в последнее время. Так, у мам и пап малышей мужского пола популярны имена Дмитрий, Даниил, Максим, Артём, Михаил, Сергей. У девочек - Евгения, Анастасия.

Необычные имена, которыми называли своих малышей конаковцы в последнее время: Рауль, Евангелина, Марианна, Мирослава.

Конаковцы также стали меньше заключать браки. Так, в 2019 году в районе была создана 471 семья, а в 2020-м – 327. Расторгнуть брак в 2020 году захотели 328 семей, что на 50 меньше, чем в 2019 году (379). Видно, тяжёлые времена сплачивают семьи.

Ожидаемо, что смертей в 2020 году стали регистрировать больше. Если в 2019 в Конаковском районе умерли 1333 человека, то в 2020 – 1466, что на 133 человека больше.

Записала статистику Людмила Кикало.