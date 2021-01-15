Встречаются ещё добрые люди



Хочу написать про человека, который откликнулся на мою беду. Снег на краю крыши моего дома замерз и не спадал, образовалась большая глыба, и я боялась, что она продавит крышу. Как раз ко мне пришёл молодой человек Алексей Становиков из горгаза проверять газовое оборудование. Он откликнулся на мою просьбу и очистил крышу от снега после своей рабочей смены. Не перевелись ещё добрые ребята в нашем городе. Большое спасибо Алексею за помощь, желаю ему здоровья и счастья за добрые дела.

Фаина Ивановна Сергеева.