С ЮБИЛЕЕМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!



7 января свой юбилей отметила председатель Редкинской ветеранской организации Галина Григорьевна Васильева.

Родилась она в 1941 году в г. Белый Великолукской, ныне Тверской области в семье служащих. После окончания школы в 1958 году поехала по комсомольской путевке в п. Редкино, где в это время строился объект «П», крупное предприятие, приобрела профессию штукатура-маляра и с комсомольским задором проработала два года на стройке, заражая своим энтузиазмом и энергией сверстников. Галина Григорьевна вспоминает эти годы с большим теплом, помнит своих наставников, друзей.

В 1960 году по решению администрации Редкинского опытного завода всем, кто имел среднее образование, предложили перейти работать в цеха завода. Так Галина Григорьевна приобрела профессию лаборанта-химика и поступила в Московский политехнический институт на заочное отделение, окончила его в 1968 году и была назначена на должность инженера-химика в одну из лабораторий. Жители поселка два созыва подряд избирали её депутатом поселкового Совета, трижды – депутатом районного Совета, а с 1982 г. по 1990 г. она была председателем Редкинского поселкового Совета.

Трудовой стаж Галины Григорьевны составляет 53 года, за свой труд она награждена медалями «За доблестный труд», «За заслуги в разведке недр», Почетными грамотами и благодарностями Министерства химической промышленности. Галина Григорьева – мама, бабушка, прабабушка. У неё уже взрослые сын и дочь, 4 внука и 2 правнука. Она очень любит свою дачу, выращивает овощи, цветы, делится рецептами заготовок.

В 2002 году Галину Григорьевну избрали председателем совета ветеранов п. Редкино. За это время вокруг неё организовался круг активных, неравнодушных людей, они работают совместно с администрацией, библиотекой, другими общественными организациями, проводят много интересных мероприятий, организуют встречи с ветеранами. Галина Григорьевна в 2008 году награждена Почетным знаком Всероссийской организации ветеранов.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов сердечно поздравляет Галину Григорьевну с юбилеем. Желаем ей счастья, здоровья. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый день дарит удачу и прекрасное настроение.

Президиум Конаковского районного совета

ветеранов.