БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ОГНЯ!



ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

На территории Конаковского района в 2018 году произошло 482 пожара, при которых погибли 12 человек, получили ожоги 7 человек, в 2019 году произошло 532 пожара, при которых погибли 8 человек, получили ожоги 11 человек, в 2020 году произошло 407 пожаров, при которых погибли 4 человека, получили ожоги 6 человек.

Всего за три последних года в Конаковском районе пожары унесли 24 жизни, из которых одна жизнь ребенка... За три последних года более 160 семей лишились крыши над головой и всего своего имущества...

Во время наступления зимнего периода и с понижением среднесуточных температур воздуха увеличились риски возникновения пожаров в частных жилых домах, дачных домах, банях и квартирах.

Примерно треть пожаров происходит в вечернее и ночное время, когда жители нашего района спят. Расследование сотрудниками МЧС России причин пожаров показывает нам, что причинами таких пожаров становятся аварийный режим работы электропроводки и неисправность электроприборов, перекал дымоходов отопительных печей, несвоевременное обслуживание дымоходов и печей, а также и неосторожное обращение с огнем, часто усугубленное состоянием опьянения людей.

При пожарах погибают в основном взрослые, опытные люди, возрастом от 35 лет и старше. Как правило, в этом возрасте человек начинает надеяться на свой опыт и пренебрегать простыми правилами пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Тверской области настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и соблюдать меры безопасности и напоминает основные правила пожарной безопасности.

Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом

Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Во избежание образования трещин в кладке периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.

Меры

предосторожности при использовании

электроприборов

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Действия

при пожаре

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);

- прыгать из окна (начиная с 4 этажа каждый второй прыжок смертелен).

Необходимо:

1. Сообщите в Единую службу спасения по телефону 01;

2. Выведите на улицу детей и престарелых;

3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.);

4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке);

5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии - мокрой тряпкой;

6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха;

7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь;

8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных;

9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.

Если вы не можете

(или не рискуете)

выйти из квартиры

- закрыть окна, но не опускать жалюзи;

- заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;

- выключить электричество и перекрыть газ;

- приготовить комнату как «последнее убежище», так как в этом может возникнуть необходимость;

- наполнить водой ванну и другие большие емкости;

- снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть, и огонь легко найдет на что переключиться;

- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;

- облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;

- если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-нибудь другое, или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес;

- прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение;

- если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы.

Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, хорошо горящие части потолка, пола и т.д. Необходимо помнить о высокой токсичности при горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме.

Берегите самое ценное, что у нас есть, – наших детей! Не оставляйте детей без присмотра, не давайте им самостоятельно управляться с приготовлением еды, топкой печей, поддержанием горения костров, прячьте спички и зажигалки, используйте защиту от детей для розеток. Научите ребенка правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности!

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара звоните

по телефонам «01», «101» или «112»

Подготовил И. СМИРНОВ,

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Конаково и Конаковскому району ГУ МЧС России по Тверской области.