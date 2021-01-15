КОНКУРС «ЗАБОТЛИВАЯ МАМА» ЗАВЕРШЕН



В конце года в Конаковском районе проходил районный дистанционный конкурс «Заботливая мама» по декорированию одежды световозвращающими элементами. Он был организован управлением образования администрации Конаковского района.

Конкурс проводится не впервые, и в этом году поменялся формат его проведения – в связи с эпидемиологической обстановкой он стал дистанционным. Но этот факт ничуть не отразился на исполнении моделей одежды участниками конкурса.

Этот конкурс очень актуален и для дошкольников, и для школьников. Ведь все понимают, что присутствие светоотражающих элементов на одежде может значительно снизить травматизм на дорогах, а совместное участие родителей и детей в декорировании одежды несет в себе положительную динамику в усвоении правил поведения на дорогах. Светоотражающий элемент позволит лучше заметить пешехода, если на улице темно, что очень актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Конечно, очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести (или сделать) и пришить самостоятельно, как это сделали участники конкурса «Заботливая мама».

В конкурсе приняли участие 12 образовательных учреждений: это 3 общеобразовательных учреждения (средние школы № 2 поселка Новозавидовский и села Завидово и гимназия № 5 города Конаково), 8 детских дошкольных образовательных учреждения (детские сады №№ 1 и 2 поселка Новозавидовский, № 1 поселка Козлово, №№ 7 и 12 города Конаково, № 1 деревни Мокшино, № 1 деревни Ручьи, № 1 села Дмитрова Гора) и одно учреждение дополнительного образования - ДЮЦ Конаковского района). Конкурсные работы оформлялись и представлялись в форме видеоматериалов и фотографий, оценивались по нескольким номинациям.

Подготовленные вместе с родителями и педагогами модели были красочными, яркими и разнообразными. Творческие выступления конкурсантов были продуманы таким образом, чтобы наиболее ярко представить наряд маленького или взрослого пешехода, а также напомнить зрителям о правилах дорожного движения. Многие модели имели внешнюю привлекательность, оригинальность, функциональность, видно, что они удобны в ношении, их можно использовать для повседневной жизни.

Оценивало конкурсные работы жюри конкурса в составе председателя Л.Н.Кулиевой, заведующей отделом дошкольного, общего и дополнительного образования и членов жюри Т.Н.Кокоревой, инспектора по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району (заместитель председателя жюри), М.В.Шараповой, главного специалиста управления образования и Т.А.Малкиной, заместителя директора по учебно-воспитательной работе ЦВР г. Конаково.

Жюри подвело итоги конкурса.

В группе «Дошкольники»:

в номинации «Социальная реклама или видеоролик «Россияне с рождения за безопасность движения» победителями стали Софья и Валерия Михайловы (МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово, руководитель Е.Д.Михайлова).

В номинации «Самое оригинальное светоотражающее изделие» победителями стали Валерия Паппе (МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский, руководитель С.Г.Паппе) и Никита Шленский (МБДОУ детский сад № 7 г. Конаково, руководитель О.В.Лебедева).

В номинации «Дизайн и декорирование светоотражающими элементами предметов одежды»:

Первые места заняли Алексей Семин с мамой Е.А.Куликовой (МБДОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино, руководители Н.М.Барашкина и Е.Е.Полищук), Варвара Нестерова (МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово, рук. Л.А.Шутова), Анна Ерофеева (МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководители Т.В.Ерофеева (мама), Е.В.Лишанова, Степан Жулинский с мамой Т.С. Самусенко (МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководители Н.М.Степанова и. С.А.Слипченко), Валерия Морозова с мамой Н.А.Морозовой (МБДОУ детский сад № 1 д. Ручьи, руководители В.И.Кемайкина и Р.В.Шапорова), Виктория Бедешко (МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководитель О.И.Ширшова), Злата Грачева (МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководители Л.А.Белова и М.Н.Никоненко).

Вторые места заняли Валерий Барашкин с мамой Д.Ю. Барашкиной (МБОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино, руководители Н.М.Барашкина и Е.Е.Полищук), Кира Матяж с мамой А.В.Матяж (МБОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино, руководители Н.В.Сорокина и И.В.Шемарова), Милана Пигунова (МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово, руководитель Н.А.Сластенина), София Грибкова (МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководители Е.Н.Ванина и Н.В.Мурзайкина).

Третьи места заняли Виктория Куликова (МБДОУ детский сад № 1 п. Новозавидовский, руководители Т.Б.Царицина и О.А.Мяктинова).

В номинации «Самая заметная группа» победителями стали Виктория Бровко, Роман Сафаров, Мария Картикова и Виктория Воробьева (МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский, руководитель Т.Ю.Косова).

В номинации «Лучшее изделие для обеспечения безопасности домашнего животного» 1 место заняла Ева Нечипоренко (МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово, руководитель Л.М.Мамедова), 2 место – у Арсения Софина с мамой Е.П.Софиной (МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководитель С.А.Дмитриева), и 3 места поделили Виктория Кожевникова (МБДОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино, руководительТ.Н.Камалова) и Юлия Воронова (МБДОУ «Детский сад № 1» д. Мокшино, руководитель Д.Ю.Барашкина).

В группе «Школьники»:

в номинации «Дизайн и декорирование светоотражающими элементами предметов одежды» победителями стали Артем Царицин и Софья Бабушкина (МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района, руководитель Т.Б.Царицина).

В номинации «Самая заметная группа» лучшим стал отряд ЮИД «Зебра» (МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский, руководитель Е.А.Никифорова).

В номинации «Лучшее изделие для обеспечения безопасности домашнего животного» 1 место заняла Наталья Кокорева, член совета районного отряда ЮИД «Главная дорога» (руководитель Е.А.Дудуева); 2 место заняла коллективная работа учащихся 4 класса МБОУ СОШ с. Завидово (руководитель Л.Д.Морозова).

Победители и призеры конкурса награждены дипломами управления образования и ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. А главным подарком для каждой семьи станет безопасность собственных детей, ведь на их одежде останутся светоотражающие элементы, пришитые заботливыми руками любящей мамы.

М. ШАРАПОВА,

главный специалист управления образования администрации Конаковского района.

Фотографии предоставлены управлением образования администрации Конаковского района.