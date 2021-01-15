СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ



В Конаковском районе проведен Единый урок по безопасности в сети Интернет.

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом», и «помощником».

Между тем, существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу.

Информационная безопасность детей - это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только совместными усилиями педагогов, родителей и самих детей.

В рамках реализации решений парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве» и плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, а также в целях формирования информационной безопасности в Конаковском районе в конце 2020 года было организовано проведение в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Единого урока, направленного на повышение уровня информационной безопасности, на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.

В проведении Единого урока приняли участие 55 образовательных учреждений Конаковского района, из них 26 учреждений дошкольного образования, 26 общеобразовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования.

Во всех классах и группах на уроках и занятиях по безопасности в сети «Интернет» проводились всероссийские контрольные работы по информационной безопасности на портале Единого урока www.Единый урок.дети и мероприятия для детей проекта «Сетевичок» на портале www/Сетевичок.рф.

Были организованы индивидуальные и групповые консультации родителей и законных представителей обучающихся классными руководителями, воспитателями по вопросам обеспечения информационной безопасности детей (в режимах личного общения, онлайн формате, раздача памяток по информационной безопасности детей в сети Интернет).

Педагогические, руководящие и иные работники приняли участие во Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» с целью изучения лекционных материалов и получения документов об обучении по программам повышения квалификации в области обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.

В рамках проведения Единого урока проведен районный конкурс карманных, настольных и настенных календариков на 2021 год по вопросам безопасности в сети Интернет. На конкурс были представлены 136 календариков из 28 образовательных учреждений района (из 15 детских садов, 10 общеобразовательных учреждений и из 2 учреждений дополнительного образования: ДЮЦ «Новая Корчева» и ДЮЦ Конаковского района). Об этом «Заря» уже писала. Конкурс убеждает в том, что о проблемах безопасности в Интернете можно говорить не только поучительным тоном, но и языком творческим. Например, самому ребенку, работая над созданием авторского календаря на новый год. Практически все карманные, настольные, настенные календарики, присланные на конкурс, сопровождались комментариями, призывами, стихотворными строками или наставлениями, призывами по безопасности: что можно делать, что нельзя.

Образовательная организация может для повышения уровня знаний родителей и законных представителей обучающихся в вопросах обеспечения информационной безопасности детей предпринимать различные регулярные меры информационного и организационного характера. Но, однако, именно перед родителями стоит непростая и важная задача. Им нужно самим формировать благоприятный информационный климат для своих детей. Надо помнить, что ребенок не будет пропадать в Интернете, если будет занят интересными для него делами. Разумеется, в процессе учебы ему придется пользоваться Сетью. Возможно, стоит составить памятку по информационной безопасности. Для детей очень важно участие родителей в их жизни. Нужно объяснить им, почему те или иные ресурсы использовать нежелательно. Важно дать понять детям, что взрослые заинтересованы в их нормальном развитии.

Т. ЗАХМЫЛОВА,

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.