Дети из районов Тверской области приняли активное участие в экоконкурсе «Чистые сердца»

В Тверской области подведены итоги экологического творческого конкурса «Чистые сердца», на который, начиная с ноября 2020 года, поступили десятки работ. В нём приняли участие школьники практически из всех районов Верхневолжья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, экологическое воспитание детей и молодёжи — одна из важнейших задач в формировании бережного отношения общества к природе.

«Комплекс таких мероприятий объединит усилия власти и общественности в работе по повышению социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», — считает Игорь Руденя.

Организаторы творческого конкурса предложили учащимся написать рассказы, эссе, стихотворения, рисунки, создать поделки и экопостеры, раскрывающие тему бережного отношения к природе.

При оценке членами жюри учитывалось соответствие содержания работы заявленной тематике, художественное мастерство и оригинальность замысла. Победители определялись в трёх возрастных категориях: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс.

В номинации «Берегите Землю!» первое место заняли Ульяна Цёменко и Анастасия Колосова из Удомли.

Победители номинации «Экопостер» - Варвара Миронова (г. Удомля),

Сергей Матвеев (Жарковский район), Мария Цветкова (г. Тверь).

В номинации «В природе столько красоты!» победа присвоена Амиру

Герейханову и Виктории Широковой из Рамешковского района, а также Милане Мельник из Кесовогорского района.

Инициаторами конкурса «Чистые сердца» выступили региональное отделение Российского движения школьников, Удомельское отделение РДШ, Дом творчества г. Удомля и ООО «Тверьспецавтохозяйство». Организаторы планируют проведение конкурса и в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области