Легендарный спортсмен Виктор Денисов записался на вакцинацию от COVID-19

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках, семикратный чемпион мира Виктор Денисов, который в настоящее время руководит водной станцией Спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, записался на прививку от коронавируса. Легендарный спортсмен считает, что вакцинироваться нужно как можно большему количеству людей.

«Мы работаем в спорте, с детьми, поэтому, конечно, должны вакцинироваться. Важно и самим перестраховаться, и быть безопасными для окружающих. Я записался на прививку, сделаю ее в ближайшее время. Надеюсь, что семья, друзья и коллеги тоже скоро вакцинируются. Чем больше людей получит вакцину, тем больше сберегут свое здоровье», – считает Виктор Денисов.

Напомним, массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Верхневолжье с 18 января. На сегодняшний день в регион поступило более 19 тыс. доз вакцины. Открываются новые прививочные пункты. Всего на настоящее время 3645 жителей региона сделали прививку от коронавирусной инфекции, в том числе 20 января – 500 человек. В федеральный регистр вакцинированных внесена информация о 897 жителях Тверской области, завершивших вакцинацию.

Сейчас в регионе действует 10 прививочных пунктов. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, Вышневолоцкой, Кимрской, Торжокской и Ржевской ЦРБ, медико-санитарной части №141 Удомли. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина».

В тех районах Тверской области, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.