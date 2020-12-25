Банк России приглашает школы Тверской области принять участие в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности

21 января стартует весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Это один из проектов Банка России, который успешно реализуется уже на протяжение нескольких лет. За это время тысячи образовательных учреждений страны стали его участниками и получили соответствующие сертификаты. Занятия продлятся до 23 апреля.

В этот раз в расписании занятий предусмотрены 7 модулей по 19 темам. Тверские школьники смогут узнать о сбережениях, кредитах, страховании, финансовых инструментах, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и не стать жертвой мошенников. Кроме того предполагается проведение серии уроков представителями Московской Биржи, которые расскажут об основах инвестиционной грамотности.

Онлайн уроки финансовой грамотности проходят через интернет в режиме реального времени. В этом году подключиться к онлайн-уроку можно будет не только в составе класса или группы учеников, но и индивидуально из дома. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

«Участие в онлайн-уроках позволит школьникам не только подготовиться к экзаменам, но и даст возможность сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, что важно для профессионального самоопределения. Кроме того, чем раньше подростки научатся правильно разбираться в услугах финансового рынка, пользоваться финансовыми инструментами, понимать имеющиеся риски, тем быстрее станут финансово благополучными и независимыми», - уверен заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков, - «Мы призываем школы Верхневолжья активнее подключаться к онлайн-урокам».

По итогам 2020 года в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли участие более 17,8 тысяч российских школ. В Тверской области было проведено 435 онлайн-уроков, в которых приняли участие более 6,8 тысяч учеников из 76 школ региона.