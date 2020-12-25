Председатель тверских «Блокадников Ленинграда» Аркадий Скачков рекомендует вакцинироваться от коронавируса

Председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков считает, что массовая вакцинация позволит защитить жителей тверского региона от распространения коронавирусной инфекции.

«Моя семья говорит мне, что надо обязательно сделать прививку, тем более что в Тверской области и по всей стране началась массовая вакцинация. Я планирую записаться на вакцинацию в ближайшее время. И всем членам нашей организации, кому это не противопоказано, рекомендую это сделать. Не нужно ждать ковида – надо прививаться, чтобы защитить себя и своих близких от вируса», – считает Аркадий Скачков.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Верхневолжье с 18 января. На сегодняшний день в регион поступило более 19 тыс. доз вакцины. Открываются новые прививочные пункты. Всего на настоящее время 3645 жителей региона сделали прививку от коронавирусной инфекции, в том числе 20 января – 500 человек. В федеральный регистр вакцинированных внесена информация о 897 жителях Тверской области, завершивших вакцинацию.

Сейчас в регионе действует 10 прививочных пунктов. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, Вышневолоцкой, Кимрской, Торжокской и Ржевской ЦРБ, медико-санитарной части №141 Удомли. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина».

В тех районах Тверской области, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.