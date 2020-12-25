В районах Тверской области расширяются возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции

В Верхневолжье открываются новые прививочные пункты для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время 3645 жителей региона сделали прививку от коронавирусной инфекции, в том числе 20 января – 500 человек. В федеральный регистр вакцинированных внесена информация о 897 жителей Тверской области, завершивших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции поставил Президент России Владимир Путин. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Верхневолжье с 18 января. На сегодняшний день в регион поступило более 19 тыс. доз вакцины.

В муниципалитетах Верхневолжья по поручению Губернатора Игоря Рудени развивается необходимая для массовой вакцинации инфраструктура.

Сейчас в регионе действует 10 прививочных пунктов. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, Вышневолоцкой, Кимрской, Торжокской и Ржевской ЦРБ, медико-санитарной части №141 Удомли. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина».

В тех районах Тверской области, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по индивидуальным телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни.

- Горбольница №1 – 42-45-20 (с 8:00 до 10:00, Беляковский пер, д. 9.);

- Горбольница №7 – 8-900-019-98-01 (с 9:00 до 12:00, Петербургское шоссе, д. 76/1);

- Больница скорой медицинской помощи – 44-42-44 (с 8:00 до 16:00, пр-т Ленина, д.6, каб. 123.);

- Центр им. В.П. Аваева – 75-30-53, 30-11-12 (с 8:00 до 19:00, ул. Софьи Перовской, д. 56.);

- Вышневолоцкая ЦРБ – через электронную регистратуру (Казанский проспект, д. 121а);

- Кимрская ЦРБ – 4-60-05 (Борковское ш., д. 10);

- Ржевская ЦРБ – запись на сайте црб-ржев.рф, по тел. 3-19-51, (ул. Грацинского, д. 30);

- ЦМСЧ №141 в Удомле – 8(48255) 2-03-69 (с 8:00 до 16:00), ул. Энтузиастов, 13.

- Торжокская ЦРБ на данный момент осуществляет вакцинацию по заранее подготовленным спискам среди лиц из групп риска.

Прорабатывается возможность организации записи через портал Госуслуги. После записи на вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Пресс-служба Правительства Тверской области