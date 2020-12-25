Жителей и гостей Твери приглашают на выставку «Надуманная реальность»

22 января в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется персональная выставка Бориса Гершфельда «Надуманная реальность». В экспозицию войдут более 50 работ разных лет творческого пути тверского художника.

Произведения мастера привлекают неожиданностью сюжетов, пронзительностью художественного решения.

Лучшие произведения художника по-настоящему самобытны и поэтичны. Для автора характерны портреты-типы, несущие обобщённые образы.

В натюрмортах при всей упрощённости рисунка и форм передаётся человеческое отношение к миру. В качестве материала для натюрмортов используются статуэтки, народные игрушки, предметы творчества, цветы.

Художественная выставка будет работать до 14 февраля по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54, телефоны для справок: 33-13-08, 34-48-52.

Пресс-служба Правительства Тверской области