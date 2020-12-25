В Тверской области тяжелых больных коронавирусной инфекцией начнут лечить по новому методу

Тверская областная станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для использования в комплексной терапии при лечении больных COVID-19. Данный метод лечения подразумевает введение больному антител, которые помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме. С этой целью применяют, например, плазму крови вакцинированного или переболевшего человека.

Сегодня лечение методом введения антиковидной плазмы пациентам широко применяется как в России, так и за рубежом. При этом важным этапом получения плазмы является поиск доноров, а также заготовка биоматериала.

«Мы начали проводить донации антиковидной плазмы с 19 января, – и первые две дозы уже передали в инфекционный госпиталь областной клинической больницы, где она будут применена в рамках комплексного лечения» – рассказал главный врач Тверской станции переливания крови Евгений Беляев.

Любой желающий может помочь врачам Тверской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этого нужно только стать донором плазмы, к которым предъявляются обязательные требования:

- возраст от 18 до 55 лет;

- масса тела более 50 килограмм;

- хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ;

- наличие официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции и последующем выздоровлении;

- отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С;

- гемограмма и биохимическое исследование крови;

- исследование на содержание антител (IgG).

Одним из подходящих доноров стал Станислав, который уже переболел новой коронавирусной инфекцией. После выздоровления и восстановительного периода он самостоятельно обратился на Тверскую станцию переливания крови.

«Я пришел сдавать кровь, но после обследования и разговора со специалистами мне было предложено сдать именно плазму, так как у меня был обнаружен очень высокий уровень антител», – поделился Станислав.

Для того чтобы стать донором плазмы можно позвонить по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови – 8 (4822) 58-74-32.

Первичный донор плазмафереза получает компенсацию за питание и меры социальной поддержки, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области