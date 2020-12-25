Лидер тверских «детей войны» Римма Золотарева призывает людей старшего возраста вакцинироваться от коронавируса



Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции и считает, что вакцинироваться необходимо всем жителям Верхеволжья.

«Да, я собираюсь сделать прививку от ковида. Это нужно сделать всем. Специалисты говорят, что коронавирусная инфекция будет с нами, как минимум, до конца года. Нет гарантий, что ее удастся избежать, даже пользуясь средствами индивидуальной защиты, поэтому лучше привиться», – считает Римма Золотарева.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тверской области началась с 18 января. Прививки уже сделали более 3000 человек. По поручению губернатора Игоря Рудени создаётся необходимая для этого инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

На данный момент в регионе действует 8 прививочных пунктов для массовой вакцинации. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина», в медико-санитарной части МВД России по Тверской области. В тех районах, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по индивидуальным телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни.