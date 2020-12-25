Многодетные семьи Верхневолжья могут записаться на вакцинацию от COVID-19 в муниципальных семейных центрах

В Тверской области с 18 января началась массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Многодетным семьям оказывается помощь в записи на вакцинацию: прием обращений тех, кто хочет сделать прививку, ведется в отделениях «Мой семейный центр» в муниципальных образованиях по месту жительства.

Оказать поддержку многодетным семьям при проведении вакцинации от COVID-19 поручил Губернатор Игорь Руденя.

В муниципальных семейных центрах организованы консультации многодетных родителей и запись на вакцинацию от коронавируса. При обращении в семейный центр многодетным родителям необходимо сообщить о желании пройти вакцинацию, указав членов семьи, готовых привиться, и их возраст, а также количество детей в семье, место проживания, контактный номер телефона.

Адреса и телефоны территориальных семейных центров доступны по ссылке https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции поставил Президент России Владимир Путин. По поручению Губернатора Игоря Рудени создаётся необходимая для этого инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области