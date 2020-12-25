Экономист Марина Цуркан сделала прививку от коронавируса

Доцент кафедры государственного управления Института экономики и управления Тверского государственного университета Марина Цуркан прошла оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Все было четко, как рассказали врачи. К вечеру первого дня после вакцинации поднялась температура, в теле появилось ощущение ломоты. Такое состояние продолжалось в течение трех дней. После второй прививки симптомы повторились, но уже не так выраженно и всего один день. Я уже посоветовала всем своим родным и близким вакцинироваться. Это необходимо сделать для того, что защитить себя от инфекции», – считает Марина Цуркан.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тверской области началась с 18 января. Прививки уже сделали более 3000 человек. По поручению губернатора Игоря Рудени создаётся необходимая для этого инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

На данный момент в регионе действует 8 прививочных пунктов для массовой вакцинации. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина», в медико-санитарной части МВД России по Тверской области. В тех районах, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по индивидуальным телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни.