В Тверской области определяют границы водных объектов для обеспечения беспрепятственного доступа к ним жителей региона

В 2020 году в Тверской области были проведены работы по определению местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 45 водных объектов. Общая протяженность определенных границ составила более 2781 км.

В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим с целью охраны водоёмов от загрязнения. Полученные сведения будут внесены в Государственный водный реестр. В дальнейшем на границах планируется установка специальных информационных знаков.

За прошедший год были определены границы реки Тьмака, Сишка, Большая Коша, Волга, Цна, Руна, Мелеча, Могоча, Остречина, Бережа, Кременица, Корожечна, Нерль, Итомля, Малая Коша, Песочня. Также береговая линия установлена у ручья у деревни Дмитровское, Селижаровка, Логовежь, Рачайна, Мал, Тресна, Березайка, озера Хвошня, Истошня, Пудоро, Белое, Глубокое, Залецкое, Долгое, Бол. Пестино, Мал. Пестино, Долосец, Кривское, Корегощ, Серменок, Святое, Долгое, Черное, Баркун, Светлое, Бол. Ржанец, Мал. Ржанец, Ласцо, Бол. Жетонег.

Береговая линия является границей водного объекта, поэтому наличие в Госреестре данных сведений очень важно для обеспечения права граждан на беспрепятственный доступ к водоемам и берегам рек.

Пресс-служба Правительства Тверской области