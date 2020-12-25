Известный врач призывает жителей Тверской области сделать прививку от коронавируса

Заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи Областной клинической больницы Иван Кудин считает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции необходима для преодоления пандемии.

«Вопрос массовой вакцинации от коронавирусной инфекции стоит в масштабах всей планеты. Альтернативы, на мой взгляд, не существует. Я сам вакцинировался и оба этапа перенес безболезненно. Первый этап прошел бессимптомно, после второго немного болело плечо. Препараты для снижения температуры и болевых ощущений не понадобились», – поделился опытом Иван Кудин.

По его словам, вакцинация является единственным возможным способом уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции и от новых пандемий.

«Я вижу в вакцинации акт личной гражданской ответственности. Таким образом мы защищаем не только себя, но и тех граждан, которые по каким-либо причинам сейчас вакцинироваться не могут. Мы думаем о наших родителях, которые в силу возраста, наличия каких-либо хронических заболеваний не имеют возможности сделать прививку в первую волну. Мы думаем, о наших детях, которых до 18 лет не вакцинируют. Кроме того, мы сможем снизить нагрузку на наших медработников Могу сказать на своем примере: вакцинация – это не страшно. Призываю вас сделать прививку от ковида. Берегите себя и будьте здоровы», – говорит Иван Кудин.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тверской области началась с 18 января. Прививки уже сделали более 3000 человек. По поручению губернатора Игоря Рудени создаётся необходимая для этого инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

На данный момент в регионе действует 8 прививочных пунктов для массовой вакцинации. Кабинеты открыты на базе областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, городских больниц №1 и №7, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. Записаться на вакцинацию может каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торопецкой, Торжокской ЦРБ. Также планируется проводить вакцинацию в горбольнице №6, клинической больнице «РЖД-Медицина», в медико-санитарной части МВД России по Тверской области. В тех районах, где не предусмотрено открытие прививочных пунктов, вакцинацию будут осуществлять выездные медицинские бригады.