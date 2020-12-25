Игорь Руденя поручил усилить в Верхневолжье работу по введению в оборот земель сельхозназначения

Проект государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на новый пятилетний период - с 2021 по 2026 годы – рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Среди приоритетных направлений отрасли – развитие молочного и мясного скотоводства, растениеводства, в том числе льняного комплекса, малых форм хозяйствования, сельхозкооперации.

По-прежнему ключевой задачей остаётся ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Игорь Руденя поручил отраслевому министерству совместно с главами муниципалитетов усилить работу в данном направлении. При этом, как подчеркнул глава региона, недопустимо выбытие посевных площадей из действующего оборота.

За 4 года в Верхневолжье введено в оборот 17,6 тыс. га земель неиспользуемой пашни. Предприятиям, участвующим в этой работе, начиная с 2017 года оказывается государственная поддержка.

Индекс производства продукции сельского хозяйства за девять месяцев прошлого года составил 100,6%. Регион стабильно занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по объёму валового сбора льна-долгунца и маточному поголовью пушных зверей.

Наибольшее количество сельхозпредприятий сосредоточено в Калининском районе, по площади посевным площадям лидируют Кашинский городской округ, Бежецкий и Старицкий районы.

Пресс-служба Правительства Тверской области