В Калининском районе завершено строительство газопроводов до двух деревень

В Калининском районе завершено строительство межпоселковых газопроводов до деревень Лебедево и Садыково. Общая их протяженность составила 4,2 км. Проект реализован в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2020- 2024 годов.

«Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Это является приоритетом для Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Построенные газопроводы позволят газифицировать 120 домовладений и индустриальный парк Раслово, в состав которого входят крупные производители строительной техники и логистический комплекс концерна АвтоВАЗ.

Кроме того, благодаря строительству газопровода до деревни Садыково были продолжены строительно-монтажные работы третьей очереди межпоселкового газопровода высокого давления от деревни Игнатово до поселка Крупский в Твери.

Ввод в эксплуатацию построенных объектов позволит подключить к природному газу новый жилой комплекс Напрудное с 500 домовладениями и перспективных потребителей промышленной зоны Боровлево-2.

На конец 2020 года уровень газификации Тверской области природным газом составил 66,1%. Были построены и введены в эксплуатацию 6 газовых котельных, более 110 км газовых сетей в 20 населенных пунктах, благодаря чему газ пришел в 1490 квартир и домовладений.

В декабре прошлого года Губернатором Тверской области Игорем Руденей и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером была подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей – местные жители, сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области