На стипендии и выплаты студентам учебных заведений профобразования Тверской области направят порядка 30 млн рублей

19 января на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы развития региональной системы профессионального образования. В частности, обеспечение в 2021-2023 годах выплат стипендий студентам Тверского колледжа сервиса и туризма, Бологовского колледжа и Тверского колледжа транспорта и сервиса, которые закреплены за региональными Министерствами туризма и транспорта.

«Поддержка студенчества – это важное направление работы по созданию в Тверской области условий для профессиональной самореализации молодёжи, решения кадровых вопросов в экономике и социальной сфере», — считает Игорь Руденя.

На обеспечение академических и социальных стипендий, материальных выплат и организацию питания детей-сирот в указанных колледжах в течение трех лет будет направлено порядка 30 млн рублей.

В Тверской области создано 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Модернизация системы образования позволит обеспечить подготовку нужных для наших предприятий и организаций специалистов, повысить уровень трудоустройства выпускников на территории Верхневолжья.

Сейчас в Тверской области действует 45 государственных профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 25 тысяч человек. Реализуются 179 профессий и специальностей и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области